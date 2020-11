Vanilla Ninja tuleb üle kümne aasta uuesti kokku

Endise tüdrukuteansambli Vanilla Ninja liikmed teatasid, et tulevad taas kokku ja annavad järgmisel aastal välja uue albumi, mida on viimase aasta jooksul koos David Brandesega salvestanud.

"Endal on ka ausalt öeldes raske uskuda, et see kõik juhtub, aga nii on," kirjutab Piret Järvis oma Facebooki-kontol.

Järvise sõnul on bändis lisaks Katrin Siskale ja Lenna Kuurmaale tagasi ka Triinu Kivilaan ja nad on viimase aasta jooksul salvestanud koos David Brandesega uut muusikat.

Siska lisas oma Facebooki-konto vaheldusel, et 2021. aastal peaks ilmuma ka nende uus album. Katkendeid kahest uust loost "The Reason Is You" ja "It Ain't You" saab juba praegu kuulata Youtube'ist.