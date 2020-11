Eestis elav valgevenelane: vaatan Valgevenes toimuvat valuga, aga olen uhke

Olesjuk tunnistas, et vaatab Valgevenes toimuvat valuga. "Aga samas olen nende üle nii uhke, et neil on nii palju kreatiivsust ja humoorimeelt." Ta lisas, et kui olukord on juba selline, siis ei ole enam ka hirmu.

Tema enda sõpru Valgevenes veel kinni võetud ega vangistatud ei ole. "Aga on juhtumeid, et ema kirjutab lastele kirju, et mida teha, kui ta enam õhtul koju tagasi ei tule. Olukord on väga karm ja väga hirmus, kui sõbrannad ütlevad, et jooksevad oma elu eest."

Olesjuk oli ka see, kes Fotografiska Tallinnale sellise fotonäituse tegemise ideed pakkus, kui nägi Valgevene fotokunsti esile tõstvalt SHKLO-nimeliselt platvormilt protestidelt tehtud fotosid.

"Kirjutasin neile e-kirja, kui lugesin, et kaks Valgevene fotograafi viidi arestimajja 15 päevaks. Mul on fotograafiataust ja see ajas mind kuidagi nii vihaseks."

Fotografiska vastas Olesjuki kirjale väga kiiresti ja tema esimene ülesanne oli SHKLO-ga ühendust võtta, kes samuti vastas talle kiiresti. "See on väga tore koostöö Tallinna ja Minski vahel," märkis Olesjuk.

Fotografiska For Life erinäitus "Valgevene tulevik naiste väega" on avatud 17. detsembrini.