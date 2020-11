Genka, Karl-Erik Taukar ja Estoni Kohver avaldasid ühise videosingli

Muusika kirjutas Paul Oja, sõnade autorid on Genka, Estoni Kohver ja Karl-Erik Taukar.

Lugu räägib sotsiaalmeediast täiusliku kuvandi loomisest, mis aga tegeliku eluga kokku ei käi.

"See kõik on illusioon, see kõik on näitemäng," kõlavad Taukari esituses refrääni sõnad.