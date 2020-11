Miley Cyrus avaldas uue albumi "Plastic Hearts"

Uuelt albumilt leiab 15 lugu – nende seas on näiteks juba varem ilmunud "Midnight Sky" ning kaverid lugudest "Heart of Glass" (Blondie) ja "Zombie" (The Cranberries), kirjutab Consequence of Sound.

Lisaks on albumi salvestamisel kaasa löönud ka muusikud Joan Jett, Billy Idol ja Dua Lipa.

Viimati andis Cyrus albumi välja 2019. aastal, mil ilmus tema lühialbum "She Is Coming". Täispika albumi, milleks on "Younger Now", andis ta viimai aga välja 2017. aastal.