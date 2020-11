Evestus avaldas albumitevälise singli "Happy Being Dead"

Evestust tõukas lugu kirjutama kuuldud ütlemine, et kui sa pole online, oled samahästi kui surnud.

"Ning ma mõtlesin, mõnikord olen ma pigem surnud, kui hooran mööda sotsiaalmeediat!" lausus ta ning lisas, et ilmselt leiab loo sõnum vastandliku vastuvõtu, kuid sellest pole midagi. "Mulle sobib nõnda, muusika ja kunst peavadki liigutama inimesi," sõnas ta.

Evestus plaanis alguses seda lugu ka Eesti Laulu konkursile saata, aga tundis, et oleks pidanud lugu selle jaoks liialt kohitsema ja see ei oleks enam nii autentsena kõlanud.

Pala vokaalipartii salvestas ta algul demoks, kuid otsustas kasutada siiski nüüd ilmunud versiooni, sest seal oli kõige rohkem emotsiooni. "See kukkus mul välja kuidagi nii ausalt ja õõvastavalt," ütles gootimuusik.

Videoks sai Evestus inspiratsiooni Eesti popmuusikavideotest, peamiselt lüürikaklippidest. Ta taaslavastas nende tüüpkaadreid ning miksis neid sotsiaalmeedia kirjagraafika esteetikaga, et tekiks kontrastne paroodiaefekt pala sisu ja helikeelega.

Uus lugu ühelgi albumil ei kõla. "Hetkel on materjal Paul Logani käes masterdamisel. See ilmub omal ajal. Aga "Happy Being Dead" plaadi peale ei lähe, see on eraldi teos," vihjas Evestus uuele albumile.