Pildid: Tallinna lauluväljakul avatakse esimesel advendil jõulupark

"Pakume Lauluväljakul esmakordselt mitmekülgseid võimalusi jõulumeeleolu loomiseks ning vaba aja veetmiseks. Meie alal on palju ruumi ja värsket õhku, seega siia saab tulla uudistama võrdlemisi ohutult isegi tänases situatsioonis," ütles Tallinna Lauluväljaku juht Urmo Saareoja.

RMK püstitas Jõuluparki metsa eluringi tutvustava jõulumetsa, kus RMK taimlast pärinevad väiksed puukesed vahelduvad pisut vanemate metsast pärit kuuskede ja mändidega Jõulumetsa ilmestab neoontulede valgusdisain, kuhu igaüks saab ultravioletse tehnika abil kirjutada oma jõulusoove.

Alates detsembrikuu algusest on lauluväljakul väljas ka kunstikoolide õpilaste meisterdatud alternatiivsed kuused. Lapsed on olnud materjalide valikul väga loomingulised ning kuuskede loomiseks võetakse kasutusele nii vanad mandariinikastid, helkurite tootmisjäägid kui ka seisma jäänud keraamika.

"Õpilastel on kavandid juba valmis ja rõõmustav on näha, et lapsed taaskasutavad erinevaid materjale, fantaasiaküllased kuused valmivad aga Lauluväljakul pealtvaatajate silmade all 4. detsembril," rääkis Eesti kunstikoolide juhatuse liige ja alternatiivkuuskede projekti eestvedaja Margit Mikk.