Kivi-Vigalas püüavad pilku erakordsed kujud

Raplamaal Kivi-Vigalas püüavad ühes koduaias pilku erakordsed kujud, mille autor Merle Hindremäe ütleb tsemendist valmistatud taieste kohta, et võitleb halliga halli vastu. Tehnika, mida naine kujude valmistamiseks kasutas, on siinmail ennenägematu, kuid idee leidis ta internetist.

Kujudeni jõudis Merle Hindremäe pärast pikka mõtlemist. Nimelt tundus talle, et maja eelmise omaniku rajatud lillepeenrad suurte kändude ümber vajasid liiga palju hoolt, aga kännud ilma lilledeta kah ei sobinud. Lõpuks, pärast pikki internetis surfamisi kujude mõte tuligi, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Esimesed kujud valmisid kolme aasta eest, aga tehnoloogiat niisama lihtsalt ära ei mõistata.

"See on kõige suurem taaskasutus, mis mu elus on olnud. Sinna läks kõik, mis elamises üleliigne on: nii vanarauda kui ka plasttaarat, vana kaltsu. Aga põhikomponent on siiski tsement. /.../ Tsementeeritud riie," selgitas Hindremäe.

Kui esimesed kujud valmis said, oli autoril uhke tunne, sest ta pole kunsti õppinud ega sellega varem tegelenud.

"Väga vahva tunne oli sees. Täiesti omapärane. Usun, et mitte kellelgi sarnast midagi ei ole. Möödakäijad, turistid, külalised ka märkasid. Hästi palju tehti pilte ja ma sain aru, et see on külgetõmbenumber," ütles Hindremäe.

"Miks mitte küla heaks teha midagi niisugust, natuke promoda teda. Külaelu on niigi hall, aga siis halliga halli vastu. Väike protest," lisas ta.

Hindremäe ütles, et kuna kujudel puudub nägu, võib igaüks ettekujutada, millise näo ja iseloomuga need võiks olla. Igal juhul on nad kõik inimesed, mitte vaimud ega moslemid, nagu mõni külastaja on arvanud.

Oma aiaga on Hindremäel veel ideid, aga neid ei jaga ta praegu kellegagi.