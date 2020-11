Vanemuise teatri "Nunnad hoos" toob endaga sädelust, muusikat, naeru ja pisaraid

"Ma ei ole igaks juhuks seda filmi üle vaadanud, sest paremini kui Whoopi ei ole loomulikult võimalik mängida," rääkis Mihhailova-Saar "Ringvaates".

Muusikali vaatajateni tuuakse lõbus lugu sellest, kuidas mõrva tunnistajaks osutunud diskodiiva Deloris van Cartier võetakse kloostrisse kaitse alla.

"Tegelikult see on väga naljakas, rõõmsameelne, positiivne muusikal, aga seal all on veel üks sügavam kiht, millest ma ka ei teadnud enne, kui me hakkasime proove tegema. Tuleb välja, et seal on väga südamlikke hetki ka päris palju, nii et võib juhtuda, et saab ka nutta," ütles Mihhailova-Saar.

Filmist on lavastus siiski veidi erinev. "See on veidi teistsugune kui filmis, aga põhimõtted on samad," sõnas lavastaja Samuel Harjane ja lisas, et keerulistel aegadel nagu praegu pon oluline teatrikülastajatesse häid emotsioone tuua.

Teiste seas lööb muusikalis kaasa ka Kalle Sepp, kes lavastuses kurja gangster Curtist kehastab. "Ma tulin väga suurte eelarvamustega siia tegelikult, sest ma ei olnud seda muusikali näinud, aga praegu proovides näed, et see on väga emotsionaalne ja lõbus ja väga heatujuline muusikal sõprusest. Ärge arvake, et siin ainult jumalat kiidetakse kogu aeg ja et see on risti ette löömine kogu aeg," ütles Sepp.

Sepa üht käsilast mängib lavastuses aga Silver Laas. "Ega me kõige nutikamad ei ole ja selle pärast on teda tore mängida. Tahad nagu paha olla, aga tegelikult oled südames natukene loll ja natuke hea ka, nii et siuke vahva karakter," rääkis Laas.

Prooviperioodil pidid näitlejad vahepeal aga ka kümme päeva isolatsioonis olema, sest olid koroonahaige lähikontaktsed. "Koroonaviirus on paljutki mõjutanud, aga meie vaim ja kvaliteet jäi puutumata," lausus Harjane.