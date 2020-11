Raamatuesitlusel Antarktikast kuulutati välja ekspeditsioon Arktikasse

Lennusadamas esitleti Maris ja Tiit Pruuli raamatut "Jäine igatsus. Armastus Antarktika moodi" ning esitlusel teatati, et järgmisel suvel saab alguse "Admiral Bellingshauseni" ekspeditsioon Arktikasse.

"Plaanis on läbida ühe hooajaga nii loode- kui kirdeväil, mida on varem suutnud vaid kaks purjejahti," rääkis Tiit Pruuli.

Esitletud raamatus "Jäine igatsus. Armastus Antarktika moodi" keskendub Tiit Pruuli mereajaloole, kirjutades Antarktika avastusretkedest ja polaaruurijatest. Maris Pruuli kirjeldab 14. juulil 2019 Kroonlinnast alanud väikese meeskonna suurt mereretke väikesel laeval, mida kroonis kohtumine Antarktikaga. Mahukas teos on 468-leheküljeline ja rikkalikult fotodega illustreeritud.

Esitlusel osalenud vabariigi president Kersti Kaljulaid tõi Antarktika külastamisest välja selle, et Lõunamandrile rajatud teadusbaasides on ruumi rohkematele teadlastele.

"Meil on need teadlased olemas, kuid ei ole baasi," sõnas Kaljulaid. President lisas, et samal ajal oleme lootusrikkad Arktika Nõukogu vaatlejaliikmeks saamise osas.

Riigikogu Väliskomisjoni aseesimees Marko Mihkelson ütles: "Järgmine aasta saab Eestile olema oluline aasta. Oleme Arktika Nõukoguga liitumist pikka aega ette valmistanud, kuna Eesti on hetkel ainus Arktikale kõige lähem riik, kes veel ei osale Nõukogu töös. Kui teoks saaks jahtlaeva "Admiral Bellingshauseni" retk Arktikasse, siis oleks see Põhjala riigile kohaselt täiel määral näo pööramine õiges suunas."

Seejärel kuulutaski Pruuli välja "Admiral Bellingshauseni" ekspeditsiooni Arktikasse.

Antarktika avastamise 200. aastapäeva tähistava populaarteadusliku ekspeditsiooni korraldasid MTÜ Thetis Ekspeditsioonid ja SA Eesti Meremuuseum. Mereretke käigus korraldati kümmekond foorumit ja muud sündmust koostöös polaar- ja kliimateadlastega üle maailma.