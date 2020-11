Veebikanalis Jupiter linastuv film jutustab taastava õiguse kasutamisest rasketes juhtumites

Iirimaa 2018. aasta film vaatleb seksuaalvägivalla rünnaku üle elanud naise taaskohtumist toimepanijaga ligi kümme aastat pärast juhtunut.

"See tõsielusündmustel tuginev film on hea näide taastava õiguse meetodi mõjust raske kuritöö lahendamisel," selgitas justiitsministeeriumi projektijuht Laidi Surva.

"Vaatajate ees rullub lahti pingeline kohtumine, mille tulemusena sõlmib toimunuga rahu vägivalla ohver, sest saab vastused teda aastaid painanud küsimustele. Samavõrd suurt mõju avaldab kogu protsess ka toimepanijale, kes saab aru toimunu tõsidusest ja mõistab selle mõju kannatanule," lisas ta.

Sotsiaalkindlustusameti taastava õiguse teenusejuhi Annegrete Johansoni sõnul on terve novembri kestnud taastava õiguse kuu toonud fookusesse taastava õiguse võimalused erinevate konfliktide lahendamisel, alates kergematest väärtegudest, lõpetades raskete vägivallajuhtumitega.

"Taastav õigus on Eestis veel suhteliselt uus praktika ning mõistame, et iga juhtumi puhul see polegi kõige õigem valik, kuid see on alati võimalus ohvrile toimunuga rahu teha," usub Johanson meetodi mõjusse.

Sel neljapäeval toimub ka konverents "Kelle õigus on taastav õigus?", mis vaatleb taastava õiguse võimalusi väga erinevate olukordade lahendamisel – mis juhtudel see töötab, millal mitte ja mida rakendamisel arvesse tuleb võtta.

Filmi saab ERR-i veebikanalis Jupiter vaadata kuni detsembri lõpuni aadressil jupiter.err.ee/1162330/kohtumine.