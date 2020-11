ERR Menu soovitab PÖFF-i veebikino ja uusi Eesti albumeid

PÖFF-i veebikino pakub laia valikut ka kodust lahkumata

Pimedate Ööde filmifestivali kavas on tänavu küll umbes 200 täispikka mängufilmi, kuid esmakordselt saab suurt osa neist vaadata ka virtuaalkinos: spetsiaalsel platvormil on üleval sadakond mängufilmi, mille seas on ka väga häid pärle. Tõsi, mõned suuremad filmid ("Nomaadimaa", "Supernoova", "Isa") linastuvad siiski vaid kinodes, kuid ka veebikinost leiab piisavalt palju huvitavat, et festivalielamus kätte saada. Seda, kas kodus diivanil istudes tekib n-ö festivalimeeleolu, peab igaüks ise otsustama...

Eriti soovitaks veebikinost ära vaadata German Golubi lühifilm "Minu kallid laibad", mis pärjati hiljuti tudengi-Oscaritel peapreemiaga. Kes teab, millal seda filmi üldse veel näha saab, sest vaevalt see üldse kunagi Eesti kinodes linastub. PÖFF-i veebikinos linastub film kogumikus, kuhu kuulub ka Golubi 9-minutiline dokk "-44%" ja lühiõudukas "Värvid must-valgel". Arvestades, et German Golub hakkab tõenäoliselt lähiajal suuri asju tegema, tasuks seda võimalust kasutada.

Aga kui uued Eesti filmid huvi pakuvad, siis näiteks on veebikinost võimalik vaadata ka Lauri Randla värsket filmi "Hüvasti, NSVL", mis jõuab alles tulevast nädalast Eesti kinodesse. Vaadake film ära enne, kui sellest kõigis kanalites rääkima hakatakse!

Aasta lõpus ilmub meeletult palju Eesti muusikat

Eesti muusikutel on komme, et oma uued albumid sihitakse aasta viimastele kuudele: mida muud ikka oma lähedastele kinkida kui head Eesti muusikat. Seetõttu on ka praegu novembris ilmunud umbes kümmekond tähelepanuväärset Eesti albumit, millest soovitaks hetkel kolme.

Kosmikute värske plaat "Morbiit" on üllatavalt pehme ja leebe. Vaatamata sellele, et bändi bassist Kõmmari hukkus traagiliselt, on Kosmikud otsustanud jätkata ning kurvad sündmused on andnud neile hoopis uue hingamise. Nad teevad ikka depresiivrocki selle žanri parimas mõttes, kuid nende loomingust on kadunud ülemäärane tumedus. Ehk leiavad nad uue plaadiga uusi fänne, teisalt ei tohiks ka ammused austajad pettuda.

Kui üldiselt tehakse Eestis RnB-muusikat pigem vähe, siis Anett Kulbin on võtnud eesmärgiks selle nišši täita. Tema albumil "Morning After" on ühelt poolt pehmet kohviku-soul'i, kuid samas ei karda ta ka moodsat popmuusikat. Albumi parimad lood on aga kahtlemata need, kus hoog on maha keeratud ja esile tuleb Aneti eriti särav vokaal. Ka albumi kaasautorid on märkimisväärsed: produtsendina saab kuulda Sander Möldrit, vokalistidena löövad kaasa Yasmyn ja Rita Ray.

Leslie Da Bass andis välja oma järjekorras seitsmenda stuudialbumi "20 L", kus ta on pööranud pilgu eemale tantsupopist ja keskendunud rohkem ambientsematele kompositsioonidele. Tantsubiidid, trummimasinad ja sillerdav pop-produktsioon on ikka tema muusikas olemas, uus materjal on lihtsalt otsingulisem ja eksperimentaalsem. Üllataval kombel on fookuses kitarrid: see aga ei tähenda, et "20 L" oleks rock-album, pigem veiderdab Leslie kitarridega ootamatul moel.