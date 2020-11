Clicheriku & Mäxi loost "Maakas" valmis Kõrsikute abil kantriversioon

Räpiduo liige Mäx kinnitas, et "Maakas" on juba mõni kuu väljas olnud ning tal on täitsa kenasti läinud. "Nii tekkis mõte, et võiks kuulajatele pakkuda ka mingit muud sorti "Maakat", mida keegi oodata ei oskaks, mõtlesin, et küll oleks naljakas ja samas väga huvitav, kui seda teeks pisut vanemad, kuid väga-väga sarnase välimuse ja olekuga kollektiiv nimega Kõrsikud," tõdes ta.

"Võtsime meestega ühendust ning nad olid sellega kohe nõus," kinnitas muusik ja tõi välja, et nad istusid produtsent Bert Prikenfeldiga stuudios ja arutasid Kõrsikutega läbi, kuidas ja mida teha võiks. "See oli üks väga muhe koostöö."

Kõrsikute jaoks tuli pakkumine samuti positiivse üllatusena. "Oleme alati maailma asjade vastu huvi tundnud ja seega väga uudishimulikud, kuna laulu "Maakas" puhul me paljudest sõnadest ja tähendustest aru ei saanud, tundus hea mõte nooremate muusikutega üks tore koostöö teha," selgitasid Kõrsikud.

