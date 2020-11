Leslie Da Bass avaldas uue albumi "20 L"

Muusik Leslie Da Bass, kodanikunimega Leslie Laasner, avaldas uue albumi "20 L", mis on tema esimene kauamängiv pärast 2018. aastal ilmunud plaati "Koridorid".

Muusik kinnitas sotsiaalmeedias, et "20 L" on tema järjekorras seitsmes kauamängiv. "Album sai esialgu duubel, millel 20 rada," kirjutas ta ja lisas, et hetkel mahtuas aga albumile 12 lugu ning ülejäänud 8 pala annab ta järgmisel aastal eraldi välja. "Kes jaksaks kuulata tänapäeval duubelalbumit?"

"Sellel albumil said palju sõna erinevad kitarrid, peksin ka trummimasinat ja maadlesin erinevate bassidega, tegin mingit häält juurde," selgitas ta.

Kuula albumit "20 L":