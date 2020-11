Noorsootöö nädal tõi noored kõikjal Eestis tantsima

Märt Agu lõi Liis Lemsalu muusikale koreograafia ja tants kestis minuti jagu. "Aktuaalne kaamera" jälgis aktsiooni Hiiumaal ja Viljandis.

Koroonapandeemiast tingitud ettevaatusabinõude tõttu tantsisid Hiiumaa noored gruppidesse hajutatult Kärdla uuel keskväljakul.

Noorsootöö nädala üks eesmärke on tõsta esile neid, kes aitavad suunata ja juhendada järgmist põlvkonda.

Kärdla kultuurikeskuse juures tegutseva Tiina Tantsustuudio juht Tiina Kaev ütles, et noortega tegelemine annab jõudu ja energiat.

"Kuidagi on teed sedasi läinud, et andes sõrme, võeti kogu hingega tantsu sisse tagasi ja jõudsin tagasi kodusaarele. Praegu iga päev noortega kokku saada, lastega toimetada annab endale jõudu ja energiat. See on ainult rõõm," rääkis ta.

Viljandis tegutseva Eve Stuudio juhendaja Eve Noormets märkis, et tantsijatel pole praegu tegutsedagi mujal kui õues.

"Me oleme tantsuinimesed. Kui keegi tantsu valdkonnas midagi toredat algatab, siis väga kena on meist sellega kaasa minna. Teiseks, Viljandi huvikool pani (koroona tõttu) uksed kinni ja meil ei olegi mujal tegutseda kui õues," põhjendas Noormets tantsuaktsioonis osalemist.