Viljandi antikvariaadi hea haldjas Mai täidab juba 18 aastat külastajate raamatusoove

Ligi 20 aastat on Viljandi antikvariaadi juhataja Mai Palo läinud iga päev raamatukauplusesse tööle, pannud seal ahju küdema ja veetnud päeva 30 000 raamatu vahel, aidates külastajatel just nende soovidele vastavaid raamatuid leida.

Pood on samas kohas asunud juba 44 aastat ning kaupluse avamise puhul kirjutati ajalehes, et tegemist on sündmusega, mida Viljandi kirjandushuvilised on pikka aega oodanud. Aja jooksul on poodi sisse astunud ka näiteks Mart Laar ja Lennart Meri.

Mai ise on Viljandi antikvariaadis töötanud aga 18 aastat. "Juhtus nii, et keegi läks dekreeti ja mind kutsuti tööle. Dekreedi asendaja ajutine koht on siiamaani ajutine," sõnas Mai, kes aga ka enne Viljandi antikvariaadis töötamist raamatute müümisega tegeles.

Juba lapsepõlves oli Mais olemas lugemispisik ja huvi raamatute vastu ning nii asuski ta noores eas Leningradi raamatukaubandust õppima. Alates 1961. aastast on ta sellel alal ka tegutsenud ja nüüd, Viljandi antikvariaadis töötades võtab ta vabu päevi väga harva.

Antikvariaadi külastajatel jagub Mai kohta vaid kiidusõnu. "Kannatab meid kõiki välja, oskab peaaegu kõikidele küsimustele vastata ja millele ei oska, selle kohta uurib," rääkis viljandlane ja kirjanik Heiki Raudla.

Enim lähevad Mai sõnul külastajatele peale käsitöö, esoteerika ja ulme raamatud. See-eest Eesti ilukirjandus külastajatele kuigi palju huvi ei paku. Maile endale meeldib aga lugeda reisikirju.