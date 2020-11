Riieteta kaljuronijad poseerisid kalendri jaoks

"Otsustasime, et kaljuronimist ka massidesse propageerida, teeme kalendri, kus on Eesti rändrahnudel alasti Eesti ronijad," selgitas kaljuronija Maria Vita "Ringvaates" idee tagamaid.

Fotograaf Ruslan Aizatulin lisas, et ronijad tulid ideega kiirelt kaasa, sest tegemist on sportlike inimestega, kes on väga heas vormis.

Esimese kalendri andsid ronijad välja 2019. aastal. Toona oli tegemist pigem katsetusega, kus digitaalkaameraga pildistasid mitmed fotograafid. 2020. aastal ronijad kalendrit ei teiud, ent sel aastal otsustati kasutada vaid ühte fotograafi ning pildid tehti filmilindile.

Kuigi suuremas osas on sel aastal kivid varasemast korrast erinevad, on ka neid, mis mõlemal aastal kalendris ilutsevad. Vita sõnul on suuri rändrahne Eestis 87, kuid osa neist on näiteks raskesti ligipääsetavad, mistõttu mõned kivid ka korduvad.

Vita tõdes, et esimesel korral nad kalendriga kuigi palju tähelepanu ei saanud, kuid sel aastal on nad endale loonud ka Facebooki lehe, kus kalendrit reklaamida ja nii on ka huvliste hulk suurenenud.