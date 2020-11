Fotod: PÖFF-i külalised naudivad hommikuti talisuplust

Baltic event juht Dagmar Raudam rääkis "Ringvaates", et ta ise on talisuplusega juba mõnda aega tegelenud, ent kui ka mitmed PÖFF-i külalised karastava tegevuse vastu huvi üles näitasid, otsustas ta suurema pundi kokku ajada.

"See on elevust tekitav ja tegelikult ka sõltuvust tekitav," sõnas Raudam ning temaga nõustusid ka mitmed teised talisuplejad.

"See on võrratu tunne! Sa mõistad, et võid teha ükskõik mida," ütles PÖFF-i Leedu agent ja programmikoostaja Edvinas Pukšta ja lisas, et varsti ujub ta nagu pingviin.