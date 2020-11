Briti pianisti klaverihelid lummavad Tais elavaid näljaseid ahve

Briti pianist Paul Barton on Tais tuuritades leidnud oma muusikale ebatavalise publiku. Nimelt elavad kohalikud metsahvid Bartoni klaverimängule täiel rinnal kaasa.

Koroonapandeemia tõttu on Tais tavapärasest vähem turiste, kes sealsetele ahvidele süüa annaks, kirjutab Reuters.

Nälga tundes võivad ahvid muutuda kurjaks, ent Barton loodab, et tema mängitud muusika mõjub ahvidele rahustavalt ja aitab ühtlasi juhtida tähelepanu ahvide näljaprobleemile.

"Me peame nägema vaeva selle nimel, et nad paremini sööksid. Kui nad korralikult toituvad, siis on nad rahulikumad ega käitu agressiivselt," sõnas Barton, kes varem mängis muusikat hoopis elevantidele.

Ahvidele on Barton nüüdseks mänginud aga neljas erinevas kohas ning igal korral on ahvid tema esinemisele kaasa elanud – näiteks on nad võtnud istet nii Bartoni klaveril, selle ümbruses, klaveritoolil kui ka Bartoni enda peal.

Ahvidele mõeldud kontsertidel kõlavad muu hulgas näiteks Beethoveni "Fur Elise" ja Michael Naymani "Diary of Love".