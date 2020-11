Mihkel Kärmast sel nädalal "Pealtnägija" stuudios ei näe

"Sel esmaspäeval sain teate, et olen ametlikult lähikontaktne seoses sündmusega, mis toimus nädal tagasi esmaspäeval," rääkis Kärmas "Pealtnägija" Facebooki lehele postitatud videos.

Kärmas lisas, et kuigi ta enesetunne on hea ja ühtegi koroonaviiruse sümptomit tal ei ole, otsustasid nad saate meeskonnaga, et igaks juhuks on tal siiski targem koju jääda.

"Täna hommikul tegin koroonatesti, mis loodetavasti homme osutub negatiivseks ja tiba vähem kui nädala pärast näeme jälle ekraanil. Kuidas me aga olukorra lahendame täna õhtul "Pealtnägijas", näete juba kell 20.05," sõnas Kärmas.