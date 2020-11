Minu Eestimaa | Anu Raud: puud on minu väga suured sõbrad

"Minu arvates kodu, kui siia on kasvanud alla armastuse juured, siis see on nii jõuline ja tore koht ja siis ei ole tõenäoliselt mitte mingit kiusatust ega tahtmist seda kunagi maha jätta," sõnas Raud.

Kodu ümbruses on talle eriti armsaks saanud mitmed puud. "Millegi pärast mulle on väga suured sõbrad puud ja see on juba ammusest ajast niimoodi," ütles Raud.

Näiteks on talu külje all puude allee, mille eest on Raud tänulik Jaan Eilartile. "Omal ajal olid need solhoosid või kolhoosid, täpselt ei mäleta, aga seda talu ähvardas selline oht, et täitsa talu külje alla oleks tulnud kruusakarjäär ja kruusakaevandus, aga siis tuli Jaan Eilartil õigel ajal õige mõte pähe. Oli selline seadus, et looduskaitse seltsi poolt väärtustatud asja ei tohi puudutada ja siis istutati see allee siia," rääkis Raud.

Olulisel kohal on Raua jaoks aga ka talu õunaaed, kus on nii tema ema kui ka isa istutatud õunapuud. "Kõige vanem ja auväärsem on kaevu õunapuu. Ta on metsõunapuu, viljad on mõrkjad, aga ma olen teinud sellest väga head marmelaadi, mis on väga väga maitsev," ütles Raud ja lisas, et tõenäoliselt on puu umbes 150 aasta vanune ja sellest on juttu ka mõnes ta isa Mart Raua luuletuses.

Ühest tammest on Raua sõnul saanud aga justkui perekonnaliige. "Minu vanaisa, kes seda kohta siin pidas, läks oma isa hauale Hallistes ja vanaisa võttis oma isa haualt tõru, tõi siia ja mina mäletan lapsena, et see tamm oli üpris väike, nii et ta on väga jõuliselt ja võimsalt kasvanud sellest ajast," ütles Raud ja lisas, et tamme all on nad perega tihti lõuna- või õhtusööki söönud.

Kuna puud on Rauale hingelähedased, on neid kujutatud ka tema loomingus. "Ma arvan, et ma ei ole ainus inimene, kes on vaadanud neid haralisi tammeoksi kui kämblaid, kui käsi, kui sõrmi või kui selliseid elavaid olevusi. Üks vaip ongi mul näiteks kindapuu, kus on ühendatud etnograafia, mustrid ja tammepuu," kirjeldas Raud.

Lisaks on talle huvi pakkunud Ootsipalu mänd, millest räägiti palju Tartu rahvusülikooli 100. sünnipäeval. "Seda käsitleti kui jõu ja tugevuse sümbolit. Tartu Ülikool loodetavasti peab sama hästi vastu kõikidele tormidele ja katsumustele nagu see üle 200 aasta vanune Ootsipalu mänd," ütles Raud.

