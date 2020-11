Selgusid Grammyde nominendid

Beyoncé kandideerib muu hulgas auhinnale aasta loo ja aasta salvestise kategoorias. Swift kogus nominatsiooni muu hulgas aasta albumi, aasta loo ja parima popp-sooloesituse eest. Dua Lipa on nomineeritud aga näiteks aasta salvestise, aasta loo ja aasta albumi kategoorias, vahendab Pitchfork.

Möödunud aasta Grammydel enim auhinnaid – kuus – noppinud Billie Eilish on tänavu nomineeritud neljas kategoorias, sealhulgas aasta salvestise ja aasta loo kategoorias.

Isegi Kanye West on tänavu ära märgitud ja nomineeritud albumiga "Jesus Is King" parima kaasaegse kristliku muusikaalbumi auhinnale.

Kaks muusikut, kes tänavu üllatuslikult nominentide hulgast välja jäid, olid the Weeknd ja Bob Dylan. Paar tundi pärast nominentide avalikustamist kirjutas the Weeknd Twitteris, et Grammyd on jätkuvad korrumpeerunud ja akadeemia peaks teda, tema fänne ja tööstust austama ning olema läbipaistev.

The Grammys remain corrupt. You owe me, my fans and the industry transparency... — The Weeknd (@theweeknd) November 25, 2020

*****

AASTA SALVESTIS

Beyoncé – Black Parade

Black Pumas – Colors

DaBaby Featuring Roddy Ricch – Rockstar

Doja Cat – Say So

Billie Eilish – Everything I Wanted

Dua Lipa – Don't Start Now

Post Malone – Circles

Megan Thee Stallion ft Beyoncé – Savage

AASTA ALBUM

Jhené Aiko – Chilombo

Black Pumas – Black Pumas (Deluxe Edition)

Coldplay – Everyday Life

Jacob Collier – Djesse Vol. 3

Haim – Women in Music Pt. III

Dua Lipa – Future Nostalgia

Post Malone – Hollywood's Bleeding

Taylor Swift – Folklore

AASTA LUGU

Beyoncé – Black Parade

Roddy Ricch – The Box

Taylor Swift – Cardigan

Post Malone – Circles

Dua Lipa – Don't Start Now

Billie Eilish – Everything I Wanted

H.E.R. – I Can't Breathe

JP Saxe ft. Julia Michaels – If the World Was Ending

PARIM UUS ARTIST

Ingrid Andress

Phoebe Bridgers

Chika

Noah Cyrus

D Smoke

Doja Cat

Kaytranada

Megan Thee Stallion

PARIM SOOLOESITUS POPIS

Justin Bieber – Yummy

Doja Cat – Say So

Billie Eilish – Everything I Wanted

Dua Lipa – Don't Start Now

Harry Styles – Watermelon Sugar

Taylor Swift – Cardigan

PARIM DUO/GRUPI ESITUS

J Balvin, Dua Lipa, Bad Bunny & Tainy – Un Dia (One Day)

Justin Bieber Featuring Quavo – Intentions

BTS – Dynamite

Lady Gaga with Ariana Grande – Rain On Me

Taylor Swift Featuring Bon Iver – Exile

PARIM TRADITSIOONILINE POPVOKAALALBUM

(Burt Bacharach &) Daniel Tashian – Blue Umbrella

Harry Connick, Jr. – True Love: A Celebration of Cole Porter

James Taylor – American Standard

Rufus Wainwright – Unfollow the Rules

Renée Zellweger – Judy

PARIM POPVOKAALALBUM

Justin Bieber – Changes

Lady Gaga – Chromatica

Dua Lipa – Future Nostalgia

Harry Styles – Fine Line

Taylor Swift – Folklore

PARIM ROKKESITUS

Fiona Apple – Shameika

Big Thief – Not

Phoebe Bridgers – Kyoto

HAIM – The Steps

Brittany Howard – Stay High

Grace Potter – Daylight

PARIM ROKKLUGU

Phoebe Bridgers – Kyoto

Tame Impala – Lost in Yesterday

Big Thief – Not

Fiona Apple – Shameika

Brittany Howard – Stay High

PARIM ROKKALBUM

Fontaines D.C. – A Hero's Death

Michael Kiwanuka – Kiwanuka

Grace Potter – Daylight

Sturgill Simpson – Sound and Fury

The Strokes – The New Abnormal

PARIM RÄPPESITUS

Big Sean ft. Nipsey Hussle – Deep Reverence

DaBaby – Bop

Jack Harlow – What's Poppin

Lil Baby – The Bigger Picture

Megan Thee Stallion Featuring Beyoncé – Savage

Pop Smoke – Dior

PARIM RÄPPLUGU

Lil Baby – The Bigger Picture

Roddy Ricch – The Box

Drake Featuring Lil Durk – Laugh Now, Cry Later

DaBaby Featuring Roddy Ricch – Rockstar

Megan Thee Stallion ft. Beyoncé – Savage

PARIM RÄPPALBUM

D SMOKE – Black Habits

Freddie Gibbs & The Alchemist – Alfredo

Jay Electronica – A Written Testimony

Nas – King's Disease

Royce 5'9" – The Allegory

PARIM KANTRILUGU

Miranda Lambert – Bluebird

Maren Morris – The Bones

The Highwomen – Crowded Table

Ingrid Andress – More Hearts than Mine

Old Dominion – Some People Do

PARIM KANTRIALBUM

Ingrid Andress – Lady Like

Brandy Clark – Your Life Is a Record

Miranda Lambert – Wildcard

Little Big Town – Nightfall

Ashley McBryde – Never Will

*****

Võitjad selguvad 31. jaanuaril toimuval galal telekanali CBS vahendusel. Täispikka nimekirja nominentidest saab vaadata Grammyde kodulehelt.