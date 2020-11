jonas.f.k avaldas uue singli "LondonParisChicago"

jonas.f.k nimetab enda uut singlit ''LondonParisChicago'' kõige bravuursemaks looks, mis ta siiamaani kirjutanud on. Kui kevadel ilmunud ''buda.01'' EP oli rohkem sissepoole elav muusika, siis nüüd soovis ta luua midagi väljapoole elavat. ''See on disko, glämm, öö, kokaiin – Studio 54 aastal 2020,'' märkis ta.

Lugu sündis täpselt aasta tagasi, pärast ühte NOËP'i Tartu kontserti. "Hommikul ärgates ketras mul 5 minutit järjest peas fraas: "Londooon Paaris Chicagoo, I think I know the way to goo". Bassikäik, keelpillid ja muu tuli kõik pärast seda – kõik sai alguse sellest nilbest mantrast," kirjeldas Kaarnamets.

Naisvokaali otsingud viisid tema mõtted sõbranna ja laulja Pille-Riin Karro ehk ELLIP-i peale, bassikäigu mängis sisse Siim Avango.

Video valmis koostöös hinnatud režissöör Hindrek "Masa" Maasikuga. "Meie nägemus loost klappis koheselt ja koostöö oli ülisujuv. Kindlasti sundis ta mind ka mugavustsoonist välja tulema," rääkis Kaarnamets.

"Kui peol olen ma üldiselt viimane mees, kes särgi seljast viskab, siis videos on mul glitter-jaki all nähtav paljas rind. Suur kummardus Hindrekule ja tema meeskonnale – tulemus on mega."

jonas.f.k debüütalbum ''buda.01'' ilmus kevadel digialbumi ja vinüülina plaadifirma TIKS rekords alt, praegu valmistab ta ette järgmist kauamängivat.