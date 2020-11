Kaks Kokka peakokk veganlusest: see on värvikirev maailm, kui sügavuti sisse minna

Aldur Soosalu sõnas, et proovis ise mõned aastad tagasi veganlust ja see meeldis talle väga. "Olin kuu aega järjest vegan," mainis ta ja lisas, et pärast seda tuli tema algatusega kaasa ka perekond. "Praegu me kodus olemegi praktiliselt veganid, kui mujal käime külas, siis sööme seda, mida pakutakse."

"See on väga värvikirev maailm, kui sügavuti sisse minna," mainis ta ja tõdes, et kuigi algul võib tunduda, justkui oleks valikute arv väga piiratud, siis tegelikult on variante, mida süüa, väga palju. Samuti rõhutas ta, et taimse toidu tegemine pole keeruline, lihtsalt tihti jääb inimestel teadmistest vajaka, kuidas taimedest maitsvat toitu valmistada.