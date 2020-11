Jakob Rosin jooksurajal: ma ei teadnud, et siin on nii palju juurikaid

"Ringvaate" reporter Heleri All käis koos Eesti Pimedate Liidu juhi Jakob Rosinaga jooksurajal, et uurida, kui keeruline on jooksmine nägemispuudega inimese jaoks.

Nägemispuudega inimeste jaoks on loodud grupp Jooksusilmad, kus viiakse kokku nägemispuudega inimesed, kes tahaksid liikuda, nägijatega, kes neid saadaksid. Grupp on tegutsenud veidi üle kuu aja, aga paare, kes koos jooksmas käivad, on üle kahekümne.

Nägemispuudega jooksja Indrek Kaljumäe imestas, kuidas sellise lahenduse peale pole varem mõeldud. "Viis-kuus aastat tagasi käisin ka ise jooksmas, aga läks riskantseks, just postid, inimesed ja vahel on ka mõni lapsevanker keset teed, tuttavas keskkonnas sain hakkama, aga lõpuks ikkagi loobusin," ütles ta.

Jakob Rosin kinnitas, et nägeva inimese jaoks on hommikune tervisejooks täiesti tavaline asi. "Nägemispuudega inimene seda teha ei saa ning alati pole ka võtta head hakkajat sõpra," mainis ta ja lisas, et vajadus sellise teenuse jaoks on üllatavalt suur. "Mina ütleksin, et Eesti nägemispuudega inimeste jaoks toimub praegusel hetkel väikestviisi revolutsioon."

"Kui sa jooksed, siis oled tegelikult teise inimesega füüsilises kontaktis, sa tunned, kus ta on, aga tegelikkuses pead ikkagi kirjeldama nägemispuudega inimesele seda, mis tulemas on," ütles ta ja tõi välja, et kõik pöörded, astmed, pinnakatte muutused ja juurikad tuleb ette öelda. "Lisaks pead arvestama sellega, et kui sa saadad kedagi, siis sa oled ühe või ise pooleteise inimese võrra laiem."

Pärast jooksmist koos Heleri Alliga kinnitas Rosin, et rajal oli ootamatult palju juurikaid. "Tegelikult oli täitsa okei, me võiksimegi hakata jooksmas käima," ütles ta.