Airi Vipulkumar Kansar karantiinist Indias: jooksin katuseterrassil nagu hamster rattas

"Meil oli 13 tühistatud lendu ja 14. oli siis see, millega me lõpuks pääsesime," rääkis Vipulkumar Kansar "Terevisioonis" ja lisas, et aeg-ajalt tehti ka erilende, kuid nende hinnad olid liiga krõbedad.

Indias olles sai Vipulkumar Kansar võimaluse puhata ja nautida aega iseendaga.

"Kuna naised seal niimoodi väljas ei käi, nagu meil siin lihtsalt lähme jalutame kuskil linna peal või metsas – seal ei ole sellist kommet ja minu jaoks oli sellest kõige suurem puudus ja siis ma leiutasingi lahendi, kuidas oma hoovi alal spordiga tegeleda. Vahepeal isegi, kui väljas käimine oli keelatud, siis meil on sellised suured katuseterrassid, nii et siis jooksin seal katuseterrassil ringiratast nagu hamster rattas," kirjeldas Vipulkumar Kansar.

Ta lisas, et kuigi Indias olemine andis neile hea võimaluse nautida toitu, päikest ja puhkust, on neil siiski hea meel nüüd kodus tagasi olla.