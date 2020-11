Valgeid jõule sel aastal ilmselt oodata ei ole, tali kipub taeva jääma

Ilmauurija Jüri Kamenik rääkis "Terevisioonis", et tõenäoliselt on jõulude ajal maa must ja püsivat lumekatet talvekuudel ilmselt oodata ei olegi.

"Ma nägin mingisugust mudelarvutust, kus oli öeldud, et Ida-Eestis ja kõrgustikel võib valgete jõulude tõenäosus olla kuskil 55 protsenti. Saared ja läänerannik jäävad ikkagi ilmselt musta maaga, nii et ma arvan, et see jõulude ilm on ka selline sula ja kui on lund, siis ta on pigem sulalumi," selgitas Kamenik ja lisas, et kõrgustikelt leiab lund ka soojade talvede ajal.

"Aga võib olla tuleb mingi lumetorm ja just jõulude ajaks katab maa lumega – see võimalus on ka olemas," jäi Kamenik siiski optimistlikuks.

Kuigi korraliku lumekatet sel aastal ehk oodata ei olegi, sajab kohati lund siiski. Näiteks võib Kameniki sõnul kerget lumesadu juba uuel nädalal oodata. "Aga see on ka selline sulailmaga pigem, püsivat lund siin niipea tulemas ei ole," ütles Kamenik ja lisas, et paksu lumekatte osas on prognoosid erinevad, ent talvekuudel kohevat lumevaipa pigem ei näe.

"Detsember on soe, aga mitte rekordiliselt soe. Jaanuar paistab, et tuleb hästi vesine ja lund ilmselt ei ole. Võib olla kevadel alles hakkab külmemaks minema, talvekuud paistavad olevat soojad ja ebapüsiva lumega. Natuke meenutab eelmist talve jälle," sõnas Kamenik.