"The Queen's Gambit" haaras Netflixi vaadatuima lavastusliku lühisarja tiitli

Malegeeniusest rääkiv Netflixi uus sari "The Queen's Gambit" on esimese nelja nädalaga kogunud 62 miljonit vaatajat, mis teeb sarjast Netflixi kõige vaadatuma lavastusliku ehk stsenaariumi põhjal valminud lühisarja.

Seitsmeosaline sari on vaadatavuse edetabeli esimesel kohal 63 riigis, kirjutab Consequence of Sound.

Näiteks on male võitnud nii Venemaa, Iisraeli kui ka USA Netflixi vaatajate südamed. Vaadatavuse edetabeli esikümnes on sari aga 93 riigis.

"Ma olen nii meelitatud kui ka jahmunud, et sari nii hästi vastu on võetud. See on rohkem, kui keegi meist oleks oodata osanud," ütles sarja kaasautor Scott Frank.

Netflixi selle aasta teine hittsari "Tiger King" meelitas esimese nelja nädalaga ekraanide ette aga 64 miljonit silmapaari, ent kuna tegemist on dokumentaalsarjaga, on stsenaariumiga lühisarjade kategoorias "The Queen's Gambit" siiski võitja.

Sarja tegevus toimub 1950–1960ndatel ja jutustab orvuks jäänud tüdrukust Beth Harmon (Anya Taylor-Joy), kellest saab maailma parim maletaja.