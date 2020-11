Fotod: Tallinna lauluväljak täitub pühadeks valgusega

Eritellimusel valmistatud valgusfiguuride grupid on kuni kaheksa meetrit kõrged. Eestisse saabuva ekspositsiooni figuurid on loodud teraskarkassidele, mille peale on tõmmatud siid ning see erivalgustusega illumineeritud.

Võlumaal saab näha müstilisi üleelusuurusi taimi, linde, loomi, laternatänavaid ja losse. Kollektsioon sisaldab muu hulgas ka jääkarude ja pandade maad ning hiina kalendri sodiaagimärkide alleed.

Lisaks valgusfiguuridele on lauluväljaku merepoolne ala täidetud jõulu- ja pühademeeleoluga. Avatud on jõuluturg, Tivoli lõbustuspark ning tänavatoidu allee. Lapsed saavad sõita hobusaaniga ja tutvuda jõuluvanaga. Vabaõhulaval esinevad näitlejad ja muusikud.

Valgusfestival Võlumaa on avatud 4. detsembrist jaanuari keskpaigani igal nädalal neljapäevast pühapäevani kell 17–22.

Korraldaja on valgusfestivali plaanitavat ala suurendanud, et tagada piisav liikumisvabadus ning et järgida terviseameti ettekirjutusi ja 2+2 reeglit.