Tuuleiilid murdsid maha Saaremaa kuulsa roosa tamme

Kuus aastat tagasi värviti Need kaadrid Kuressaare-Kuivastu maantee ääres Ratla külas üks kuivanud tamm roosaks. Sellest tammest sai nii saarlasele kui ka turistidele aastatega omamoodi sümbol, positiivseid emotsioone ja vau-efekti pakkuv puu. Sellest paigast mööda sõites otsis paljude silm ikka ja jälle seda roosat puud, vahendas "Aktuaalne kaamera".

"Nukker on. Eks ta oli paras turismimagnet, paljud käisid siin seda vaatamas. Laps oli see, kes seda kogu aeg vaatas. Eks ta oli ka teejuhataja, kui keegi ei teadnud kus Ratla küla on, selle järgi leiti teekoht," rääkis Ratla külavanem Karin Ardel.

Roosast tammest saab nüüd rääkida aga minevikuvormis, sest nädalavahetuse tuuleiilid said puule saatuslikuks. Samas, ilmselt seisiski puu püsti veel pigem väärikuse ja tähelepanu toel, mitte aga juurte abil.

"Siit üle poole on kõik kõdunenud ja mullaks muutunud ja teda hoidis siit ainult nadi neljandik, kui tervet juurekava vaadata," selgitas arborist, roosa tamme looja Heiki Hanso.

Tuleb tõdeda, et selliseid heas mõttes kiiksuga asju pole saarlased väga palju suutnud viimastel aastatel välja mõelda.

"Ma ei oleks võib-olla nõus sellega, et saarlased on just need kõige vaimuvaesemad siin maamuna peal. Meil on olemas üksikuid kiiksuga asju. Ja juba lähinädalatel võiks olla lootust suure "Ö" tähe püstitamisele väinatammi juures, mis märgib seda piiri, kus läheb piir keeleoskajate ja keeleoskamatute vahel ehk ühed, kes oskavad "Ö" tähte öelda ja teised mitte. Ma tean ka, et mingid väikesed tööd käivad ka Euroopa keskpunkti märgistamiseks," rääkis Saaremaa valla turismispetsialist Kristina Mägi.

Võib-olla on siiski ka lootust, et Saaremaa saab roosa tamme suhtes järjepidevuse ja järgmiseks suveks uue roosa tamme.

"Kui inimesed soovivad ja sobiv kandidaat on, siis mina kätt ette ei pane ja aitan kaasa," kinnitas Hanso.

Senise roosa tamme võrast võetud oksad saavad aga Ratla külas tänavu aukohal olema. "Sellest tuleb küla jõulupuu külamajja. Mõne oksa veel juurde ja ideaalne kaunistus ja mälestus," rääkis Ardel.