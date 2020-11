"Õnne 13" stsenarist: otsustame enne hooaega ära, kes jäävad kokku ja kes lähevad lahku

"Raamat räägib "Õnne 13" lastest ning see on tore seiklusjutt, mis võiks meeldida tänapäeva lastele," tõdes Andra Teede ja kinnitas, et teoses tuleb juttu päriselt "Õnne 13" lastest. "Teos saab alguse sellest, et Tallinnas elab üks väike tüdruk nimega Alice, kelle vanemad lähevad lahku," selgitas ta, lisades, et tüdruku ema otsutab kolida tagasi Mornasse, kus ta pärit on. "Ainsad uued tegelased raamatus on Alice ja tema ema, kõik teised on vanad tuttavad Morna elanikud."

Samuti tõdes Andra Teede, et kui on kiirem periood ning on vaja teha turvalisi võtteid, siis ta lapsi pigem sarja sisse ei kirjuta. "Vahel neid ikka saab kasutada ka," ütles ta ja tõi välja, et eraldi kaarti, kus on välja toodud kõigi sarja tegelaste vahelised suhted, tal ei ole. "See kaart on mul peas, aga vahel peab ikka tiimilt üle küsima, kui ma näiteks mäletan, et olen näinud mingit stseeni nende tegelastega 17 aastat tagasi, siis pean küsima, et kas see oli nende suhte algus või oli veel midagi."

"Otsustame alati suvel enne hooaja algust ära, kes jäävad kokku ja kes lähevad lahku," ütles ta ja kinnitas, et talle meeldib väga ka see, kui inimesed elavad sarjas erinevaid elusid. "Näiteks elad oma tormilist elu, vahepeal oled rahulikum, aga siis elad jälle tormiliselt."