Dave Benton: Aruba jäi mulle liiga väikeseks

Forbes ajakiri on aastaid tagasi kirjutanud, et Dave Benton on tõenäoliselt üks rikkamaid arubalasi. Muusik seab selle väite aga kahtluse alla. "Ilmselt arvatakse nii ajakirjas Forbes kui ka kõikjal Euroopas ja maailmas, et Eurovisiooni võitnud artistid saavad seejärel väga palju raha," ütles ta ja kinnitas, et nii see tegelikult pole.

Aruba jäi Dave Bentonile liiga väikeseks. "Seda, mida tahtsin elus saavutada, poleks ma saanud Arubal," sõnas ta ja lisas, et enne Eurovisioonile minemist helistas ta paljudele oma tuttavatele. "Esimene kõne oli mu sõbrale, endisele kolleegile konservatooriumis, tal oli muusikamaailmas palju sidemeid," ütles Benton ja kinnitas, et kui ta avaldas, et osaleb Eurovisioonil, hakkas sõber karjuma.

"Siis helistasin Saksamaale oma endisele mänedžerile Ilona Bussele, tema rääkis sellest agendile Austrias, sealt korjas uudise üles Itaalia meedia, pärast mida hakkasin kontakte otsima Skandinaaviast," kinnitas ta ja mainis, et kõigil rahvusvahelistel kontaktidel oli üks küsimus: "Kus asub Eesti?".

Benton rõhustas ka, et unistuste täitumiseks peab neisse uskuma. "Ära anna alla."