Valter Soosalu: sisimas tunnen, et olen väga laisk inimene

Dirigent Valter Soosalu tegeleb mitmete erinevate asjadega ja on tuttavate sõnul väga töökas. Soosalu ise tunneb aga, et ta on pigem laisk inimene.

"Ma ise tunnen sisimas, et ma olen väga laisk, aga võib olla see ei väljendu nii reljeefselt enam. Kuidagi ma olen avastanud selle, et ma pean tegelema asjadega, mis mind väga huvitavad, sest siis ma ei ole laisk, vaid siis on motivatsioon iseenesest olemas," rääkis Soosalu R2 saates "Röster".

Näiteks meeldib talle väga harpejit mängida. "See on minu üks suur kirg ja selline uus nähtus mitte ainult minu jaoks vaid kogu maailma jaoks," ütles Soosalu, kes avastas pilli Youtube'ist ja oli üldse esimene inimene, kes Eestis harpejit omas.

Soosalu tõdes, et sai pilliga kiiresti sina peale ja on juba ka mõned üksikud kontserdid andnud. "Praegu olen veel esinenud võrdlemisi vähe. Ma ei ole veel saanud nii enesekindlaks selle pilliga, et tunda, et ma tahaksin nüüd teha enda jaoks suure väljatuleku selle pilliga maailma," sõnas Soosalu.

Juba teismeeast saati on Soosalu tegelenud ka bändiga, mis praegu kannab nime Põhja Konn, kuid varem oli Speed King. "Kui bändiga hakkasime tegema, siis see oligi kõik, mida me vaba ajaga tahtsime teha. Kuidagi nii äge on lihtsalt elektrikitarrid, trummid ja kõik see möll, et midagi teistsugust teha. Loomulikult on selles ka väike atraktiivsus, kui õpetajatele ei meeldi – järelikult siis sa tegeled õige teismelise asjaga," ütles Soosalu.

Lisaks tegeleb Soosalu ka dirigeerimisega. "Ma ausalt öeldes sellest juhi rollist ei ole kunagi hoolinud. Mind huvitab pigem see muusika, mida tehakse ja kui on niisugune teos või repertuaar, mis mulle korda läheb, mille kohta mul on oma arvamus või millest mul on oma nägemus, siis ma võin hea meelega võtta selle juhi rolli ja avada enda nägemust sellest asjast. Aga et olla dirigent kui kõige sirgema rühiga ja kõige valgema kraega mees, see ei ole minu jaoks kunagi tähtis olnud," rääkis Soosalu.

2017. aastal võitis ta võistlusliku telesaate "Su nägu kõlab tuttavalt". Soosalu tõdes, et saates osalemisest oli talle palju kasu, kuid praegu ta enam saates uuesti osa võtta ei tahaks. Saatest inspirerituna saab ta siiamaani mitmeid pakkumisi näiteks reklaamides osaleda. "Igasuguseid vahvaid ja huvitavaid pakkumisi on aegade jooksul ikka tulnud ja jätkuvalt tuleb, mõnikord ma lausa puhken naerma, et kas tõesti mina peaksin seda tegema," ütles Soosalu, kuid ei soovinud konkreetseid pakkumisi välja tuua.