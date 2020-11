ETV2 ootab väliseestlaste poolt filmilindile jäädvustatud mälestusi

"Meie tegelik fookus sel aastal ongi siis leida just neid väliseesti kogukondi ja neid väliseesti kogukonna filmirulle. Me palume inimesi, et nad annaksid endast teada ja pakuksid meile oma rulle, et näidata, mis elu elati väliseestis 50ndatel, 60ndatel, 70ndatel... kuni 90ndateni välja," rääkis saatesarja produtsent Kaidor Kahar "Vikerhommikus".

Filmilindile jäädvustatud sündmuste osas saatesarja tegijatel konkreetseid ootusi ei ole – näiteks sobivad nii sünnipäeva tähistamise videod kui ka mõne suurema sündmuse jäädvustused. "Pakkuda võib selles suhtes kõike," ütles Kahar.

Kui filmilindid on saate tegijateni jõudnud, vaatavad nad filmid üle ja alustavad seejärel detektiivitööd. Nimelt üritatakse saada ühendust inimestega, keda videotes näidatud on, et nood saaksid filmilindil toimuva telgitaguseid avada. "Me kõikide lugudega üritame sinna anda hästi isikliku või inimliku mõõtme, et me saaks aru, mida inimesed mõtlesid, mida nad tundsid ja mis sundis neid kaamerat haarama," selgitas Kahar.

Kolme nädala jooksul, mil filmilintide saatmine on võimalik olnud, on saate tegijad saanud umbes kümmekond filmilinti mitmetest erinevatest paikadest. Filmilinte oodatakse selle aasta lõpuni ning saade peaks eetrisse jõudma järgmise aasta septembris.

"Praeguses seisus see, milline saate täpne vorm välja näeb, ei ole veel tegelikult selge. See sõltub natuke sellest, millised need rullid tulevad. Aga paar asja on kindlad – näha saab hurmavat saatejuhti Tambet Tuisku ja näha saab ägedaid emotsioone ja kuulda inimeste lugusid," sõnas Kahar.