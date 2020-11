Raadio 2 kutsub aastahitti valima

Eesti suurim muusikaküsitlus R2 Aastahitt on avatud ja kuni 30. detsembrini saavad kõik hääletada oma selle aasta lemmiklugude poolt lehel www.aastahitt.ee .

"2020 on olnud üks väga imelik aasta kõigi jaoks, muusikutele kaasa arvatud. Kui kevadel paluti rahval koju jääda, jäid ka paljud artistid määramata ajaks töötuks. Ja mis me tegime, otsustasime anda kasvõi väikese panuse nende toetamisse. Terve kevade ja suve mängisime Raadio 2-s ette peamiselt kodumaist muusikat. Õnneks ei pidanud me tegema mingit hinnaalandust kvaliteedi osas," märkis Raadio 2 muusikajuht Erik Morna tavapärasest teistsugust aastat kokku võttes.

Hääletuslehel www.aastahitt.ee on kuulamiseks ja hääletamiseks üleval sada kodumaist ja sada välismaist lugu, mis lõppeval aastal esile on kerkinud. Mõlemast nimekirjast saab valida kuni kümme lemmikut või soovitusena lisada hääletuslehel oma pakutud loo, kui etteantud nimekirjas seda ei ole.

Aastahiti hääletus on avatud 30. detsembrini. Tänavu toimub hääletamine mitmes etapis, sest pärast 20. detsembrit jätkub hääletamine juba 20 populaarseima loo vahel ja edetabeli esikümne hääletus avatakse 28. detsembril.

"R2 Aastahitt on endiselt aastalõpu kõige lahedam arvutimäng. Ja seekord on ühe leveli asemel kolm!" kutsub Morna kõiki aktiivselt hääletama.

Edetabelid ja esikohad selgitatakse välja nii kodumaiste kui ka välismaiste lugude seast, eriauhinnad jagatakse kolmes lisakategoorias: R2 uus tulija, R2 aasta demo ja R2 toimetuse lemmik.

Aastahitt 2020 edetabelid avalikustatakse 30. detsembril R2 maratonsaates algusega kell 14, alates kell 19 saab finaalile kaasa elada ka videopildis Inspira telekanalis ja Aastahiti kodulehel.

Raadio 2 on Aastahitti valinud juba aastast 1994. Tänavu saab populaarseim kodumaine muusikaküsitlus eriti suurejoonelise alguse, sest hääletamise avanädala juhatavad minikontsertidega sisse möödunud aasta favoriidid: 5miinust (E, 23.11), reket (T, 24.11), Trad.Attack! (K, 25.11), Clicherik & Mäx & Gameboy Tetris (N, 26.11) ning Elina Born & villemdrillem (R, 27.11). Intervjuud artistidega kõlavad R2 hommikuprogrammis, minikontserdid Erik Morna saates "Jätkuhommik" kell 11.11.