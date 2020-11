Pärnus toimus lauluvõistluse "Sügisulg" finaal

Lauluvõistlus "Sügisulg" toimus juba 18. korda ja kokku saatis oma video demovooru 182 noort lauljat. 14-19 aastastest lauljatest jõudis finaali 15. Võitja Wanda-Helene Ollepi juhendaja on Margrit Kits, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Võistluste ajaloos on see esimene kord, kus finaalipääsejad otsustati demovoorus. Aga selline see tänavune aasta juba kord on. Võistlustele võis tulla ükskõik, millise lauluga ja laulda ükskõik, mis keeles, piiranguid polnud.

"Meil on selline vaba kord, me ei sea ühtki laulu ette, et seda tuleb laulda. 2018. aastal eestikeelne laul oli kohustuslik, siis me tähistasime kõik Eesti Vabariigi 100. aastapäeva. Siiani on ikkagi mõlemaid kõlanud, nii eesti- kui ingliskeelseid. Lapsed on väga tublid, lapsed on haruldased, arvestades, et nad on sellistes eritingimustes on pidanud harjutama ja hakkama saama," rääkis "Sügisulu" peakorraldaja Helen Erastus.

Hästi läks, et finaal õnnestus korraldada publiku ees. Maskide nõudest peeti kinni ja pärast iga esinejat puhastati mikrofon.