Martti Meumers: Noorkuu on jõuludeks alati valmis

Martti Meumers rõhutas, et ansambel Noorkuu on jõuludeks alati valmis. "Meile on see sisse kodeeritud ja ühed jõulud ei tule naljalt ilma kontsertideta," sõnas ta ja mainis, et kui nad vahepeal ei tee midagi, siis jõulude ajaks putitavad end jälle üles.

Maarja-Liis Ilus sõnas, et viimasel ajal pole tal oma kahe lapse kõrvalt millekski muuks aega olnud. "Ega mind keegi ei näegi eriti, ma põhiliselt toimetangi kodus ja vahel käin jalutamas," ütles ta ja kinnitas, et Martti Meumers suutis ta pehmeks rääkida, et anda neli jõulukontserti.

Hanna-Liina Võsa tõi välja, et kuigi nad on Maarja-Liis Ilusaga sõbrannad juba 6-aastasest alates, olid nad viimati koos laval 1997. aastal. "Rohkem me pole kahekesi laval olnud, võib-olla möödaminnes," ütles ta ja selgitas, et toona osalesid nad Eurolaulul looga "Aeg".