Eestlased korraldavad esimese ülemaailmse jõuluvanade virtuaalkongressi

13. detsembril peetakse Eesti, Soome ja USA eestvedamisel jõuluvanade kongress esimest korda virtuaalselt. Kongressi eestvedajaks on Eesti jõuluvanade selts ja see saab teoks Eestis välja töötatud virtuaalkonverentside lahenduse abil.

"Inimesed vajavad hetkel tuge ja positiivseid emotsioone rohkem kui kunagi varem, meil on tõesti hea meel, et saame ulatada abikäe põhjanaabritele ning jõuluvanade kongressi väärikalt maha pidada," selgitas Global Virtual Solutions konsortsiumi eestvedaja Lehari Kaustel ja lisas, et enam kui 50 riigi jõuluvanad Gröönimaalt Prantsusmaani saavad kokku just tänu Eestis välja mõeldud lahendusele.

2020. aastal on GVS korraldatud muuhulgas Ameerika ja Euroopa Liidu vahelised virtuaalsed kõnelused, kolme mere virtuaalne tippkohtumine presidentide vahel ja üle maailma ettevõtjaid kokku toonud Business Survival Summit. Novembris aidatakse Eestil korraldada ÜRO Julgeolekunõukogu virtuaalistungit Afganistani teemal ja detsembri alguses Euroopa kosmosenädalat.