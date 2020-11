Statistikaamet: Eesti telekanalite saadete üldmaht on kümne aastaga kahekordistunud

Statistikaamet tegi rahvusahelisel televisioonipäeval ülevaate sellest, milline on seisukord on Eesti telemaastikul, kui palju on meil telekanaleid ning millist sisu neile kanalitel põhiliselt näidatakse.

Eestis tegutses 2019. aastal 20 telekanalit, millest 16 olid eraõiguslikud, kolm avalik-õiguslikud ja üks kuulus kohalikule omavalitsusele. Tänasel rahvusvahelisel televisioonipäeval heidame pilgu sellele, mida ja mis mahus Eesti telekanalitelt näha saab.

Eelmise aasta jooksul edastati Eesti telekanalites kokku 153 697 tundi saateid, mis on 3915 tundi rohkem kui 2018. aastal. Saadete maht on aasta-aastalt kasvanud ja see on eelkõige tingitud uute telekanalite lisandumisest.

Saadete üldmaht tundides, 2010–2019 Autor/allikas: Statistikaamet

Kümme aastat tagasi oli Eestis 13 telekanalit, möödunud aastaks aga juba 20. Näiteks 2011. aastal alustasid tegevust Tallinna TV ja Kanal 12, 2015. aastal ETV+. Eri aastatel lisandusid ettevõtte Kids Network Television OÜ viis telekanalit, 2018. aastal alustasid tööd Eesti Kanal ja Eesti Kanal+. Paar kanalit on viimasel kümnendil ka tegevuse lõpetanud.

Ekraanil on eelkõige lavastuslikud saated ja filmid

Kõige enam näidatakse Eesti kanalites lavastuslikke saateid ja filme. Kui kõigi 20 kanali saatemaht kokku liita, oli 2019. aastal neid eetriajast ligi 56%, sh mängufilme 17,6%, telesarju ning animatsioone mõlemaid 14,1%. Mahu poolest järgnesid muusika- (12,7%) ja meelelahutussaated (9,6%). Muid saateid, nagu elusaated, uudised, publitsistika, näidati juba märksa vähem. Veelgi tagasihoidlikumalt olid esindatud spordi-, kultuuri-, teadus- ja haridussaated.

Jagades Eesti telekanalid kahte rühma, esimesse enim vaadatud kanalid ETV, Kanal2 ja TV3 ning teise ülejäänud 17 kanalit, näeme olulist programmistruktuuri erinevust. Esimese rühma kanalite eetriajast moodustavad märksa suurema osa telesarjad (25,2%), meelelahutussaated (20,5%), uudised (10,2%) ning infomeelelahutus (ingl infotainment; 9,3%).

Teise rühma 17 kanalit on üsna eriilmelised ja mitmedki neist vaid ühele teemale keskenduvad, näiteks ainult muusikat, animaseriaale ja -filme või mängufilme edastavad kanalid.

Viimasel kümnendil on kasvanud ka lastesaadete maht ja osakaal eetriajas. Kui 2010. aastal edastasid Eesti telekanalid lastesaateid veidi üle 2000 tunni aastas, siis 2019. aastal aga juba üle 20 000 tunni. Lõviosa lastesaadete mahu kasvust andsid uued lisandunud kanalid Kidzone TV, Kidzone+ ja Smartzone.