Õismäe retropoe müük on pärast sotsiaalmeedia hitiks saamist plahvatuslikult kasvanud

Eesti Laul ei ole ainus projekt, mis Eesti muusikat rikastab. Tagasihoidlik vanakraamipood Õismäel nimega Aist ei jää Eesti Laulule sugugi alla ja pärast seda, kui internetti ilmus poe reklaamklipp "Vana nõud", on poe müük plahvatuslikult kasvanud.

"Ma pole helilooja. Muusika võtsin Youtube'ist. Selle, mida tohib tasuta kasutada. Leidsin sobiva rütmi ka ja otsustasin sellise laulu teha. Täiesti juhuslikult," rääkis Aisti poe peremees Herman Saar "Ringvaatele".

Poest välja astunud ostja Anneli, kes ise on pärit Jõelähtmelt, tunnistas, et tuli Aisti poodi just ägeda reklaami pärast, mis Facebookis levima hakkas.

Lisaks ETV "Ringvaatele" on Aisti poodi jõudnud külastada veel kaks telekanalit. Saar tunnistas, et teda väga üllatab, et tagasiside on selline olnud.

"Poleks iial seda oodanud." Oma kanali tegi ta Aisti poele kaks aastat tagasi. Peale muusika on seal muudki. "Meil on rahvaste sõpruse kanal. Eesmärk on kõiki kõigiga lepitada."

Ta tunnistas, et tegi kanali selleks, et muuta ettekujutust Eesti elanikest. Seda just peamiselt Venemaal.

"Kanal oli mõeldud näitama, et Eestis ja Tallinnas elavad normaalsed inimesed, mitte nagu meid vahel näidatakse saadetes, mida ma väga ei armasta. Vladimir Solojovi saadet olen juba mõne korra trollimas käinud," kirjeldas Saar.

Saare sõnul on nende retropoes müüdav nõukaaegne kaup kõige nõutavam ja selle taga on nostalgia.

"Nõukogude aja lõpus, 80ndatel elasime kõik hästi, rahulikult. Olen küsinud inimestelt, kuidas nad nõukaajal elasid. Eestlased ja venelased ütlevad kõik, et elasid rahulikult," rääkis ta.

"Polnud selliseid üürihindu nagu praegu, polnud pidevat raha tagaajamist. Praegu on kogu aeg kõigil rahapuudus."