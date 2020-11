Epp Kõiv "Kuldvillaku" võidust: ma ei pannud endale mingeid ootusi

"Ma kindlasti ei ole kõige targem inimene ja ma kindlasti ei tea vastuseid kõikidele küsimustele," märkis Kõiv.

"Mul lihtsalt muuhulgas vedas. Juhtus nii, et seal mängus tuli palju küsimusi, mille vastuseid ma tõepoolest teadsin ja mul vedas ka nupuvajutusega. Mõlemat on vaja – nii teadmisi kui õnne."

Ta tunnistas, et kui võitis esimese saate, siis tema jaoks oli juba töö tehtud – ta oli valmis selle tulemusega ka juba koju minema.

"See võttis mult absoluutselt kõik pinged maha. Nii et edasi ma mängisin nii hästi kui sain, nautisin seda ja üldse ei pannud endale mingeid ootusi. See oli ka kindlasti üks edu pant, et ma nii rahulikuks jäin."

Kõiv märkis, et kuigi talle meeldib mälumängu mängida, siis ei harrasta ta seda üldse regulaarselt. Samuti ei tegele ta sellega, et võtaks entsüklopeedia ette ja hakkaks sealt järjest asju pähe õppima.

"Minu puhul see ei töötaks ka nii. Mulle peab ikka huvi pakkuma see, mille kohta ma uurin ja ma uurin seepärast, et mulle pakub see huvi."

Ta tõdes, et kuigi tal on keeruline välja tuua teemasid, mis talle väga hästi sobivad, sest teda huvitavad erinevad teemad, on loodus tema hinnangul mälumängualaselt üks tema nõrku kohti.