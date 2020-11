Galerii: Tallinna loomaaeda saabus uus asukas – jääkaru Rasputin

Rasputini transport Yorkshire'ist Tallinnasse algas teisipäeva hommikul ning teekonna läbimiseks kulus koos vahepeatustega neli päeva. Tallinna loomaaia kollektsioonijuhi Tõnis Tasase sõnul ei olnud karu transpordikasti saamine kerge ülesanne.

"Tegemist on ligi 500 kg kaaluva mürakaga, kellel on üsna ettevaatlik ja tundlik iseloom. Nüüd, kui karu on kohale jõudnud, anname talle esmalt aega uute olude ja inimestega harjumiseks," selgitas Tasane.

"Kui karantiin on läbi ning veendume, et karu tervis on korras ja loom on kenasti kohanenud, saame järgmisena lasta Rasputini juba õuealale, kus ka külastajad teda näha saavad," lisas ta.

Euroopa Loomaaedade ja Akvaariumite Assotsiatsiooni (EAZA) jääkarude paljundusprogrammi koordinaatori soovitusel toodi Rasputin kaaslaseks Tallinna loomaaia emakaru Friidale.

"Nii Friida kui ka Rasputini puhul on liigikoordinaatori hinnangul tegemist omavahel sobivate ja väärt geene kandvate isenditega," märkis loomaaia direktor Tiit Maran.

Paariliste esmakohtumine toimub ilmselt järgmisel aastal ning eduka paaritumise korral võib neilt oodata väga heade omadustega järglasi, sõnas ta. "Sündmus saab olema seda erilisem, kuna ainult vähestele Euroopa loomaaedadele antakse jääkarude koordinaatori poolt luba järglasi saada."

Neljapäeval, 19. novembril autosõidul Tallinna loomaaeda 13-aastaseks saanud Rasputin on sündinud 2007. aastal Moskva loomaaias. Lisaks Yorkshire'i loomapargile on Raspi elanud ka Nurembergi loomaaias Saksamaal ning Antibes Marinelandi loomaaias Prantsusmaal, kus on andnud ka neli järglast.

Tallinna loomaaias sündinud jääkaru Friida saab 16. detsembril 18-aastaseks ning on ilmale toonud praegu Viini loomaaias elava Nora ja sel sügisel paljundusprogrammi raames La Fleche'i loomaaeda viidud Aroni. EAZA jääkarude EEP paljundusprogramm koordineerib looduses kliimamuutuste tõttu ohustatud jääkarude paljunemist Euroopa loomaaedades.