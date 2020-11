Epp Kõiv ja Põhjakiht laulavad ohutusest raudteel

Reiviräpikollektiiv Põhjakiht on ühendanud jõud Epp Kõivuga, et manitseda suuremale ettevaatusele reguleerimata raudteeülekäikudel.

Avalikust muusikamaailmast mõned aastad puhanud Epp Kõiv kinnitas, et Põhjakihi poiste puhul võlus teda nende selge sõnum ning soov iseennast ja maailma mitte liiga tõsiselt võtta. "Usun küll, et teeme koostööd edaspidigi, sest minu faktiteadmised ja nende entusiasm täiendavad teineteist suurepäraselt. Põhjakiht on elustiil!"

Põhjakihi kõneisik Maxxx Kaur lubas oma loomingus lähtuda ka "Rongisõidu" lüürikat läbivast teesist "raha eest teen kõike". "Mina pole "Kuldvillaku" lõppvooru pääsenud ja ega mul tööturulegi suurt midagi pakkuda ole," tunnistas ta. "Seetõttu loodangi, et avalikke kampaaniaid, kus võiksime nõu ja jõuga kaasa lüüa, tuleb veel ja veel."

"Rongisõidu" näol on tegemist Põhjakihi kolmanda singliga, mis on pühendatud ühtaegu Põhjakihi esimesele (02.11) ja Eesti Raudtee 150. (05.11) sünnipäevale.