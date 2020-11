Synne Valtril ilmus uus album, oodata on ka raamatut

Synne Valtri Band avaldas äsja debüütalbumi "12 kuud". Uuel aastal on Valtri sulest ilmumas aga ka raamat.

Valtri rääkis R2 "Hommikus!", et kolmapäeva õhtul toimus ka plaadesitluskontsert, mis meelitas kohale mitmeid kuulajaid. Vastavalt valitsuse kehtestatud piirangutele lõppes pidu südaööl.

"Mul ei ole selle vastu mitte midagi, kui ma saan minna tööle kell viis või kuus ja olla kodus kell 12, magada enda järgmiseks päevaks välja ja tegeleda ka lapsega," sõnas Valtri ja lisas, et lavale minekuks ei ole vaja oodata, et kell kolm saaks.

Uuel aastal plaanib Valtri aga ka raamatu välja anda. "See räägib minu kulgemisest lihtsast Keila tüdrukust selle elu ja laulja poole, kes ma olla tahan," ütles ta ja lisas, et meenutab raamatus ka mitmeid hetki, kus ta end maast üles on pidanud korjama.