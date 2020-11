Gameboy Tetrisel polnud õpetajate galal esinedes laulusõnad peas

"Galal pandi mulle hästi suured ekraanid, et ma saaksin teksti lugeda," ütles Gameboy Tetris R2 "Hommikus!". Ta lisas, et loo valmimisega läks kiireks, sest ta oli sel ajal hõivatud ka ühe soololaulu kirjutamisega.

Muusikud tõdesid, et tegelikult ei olnud lugu nende meelest galal esitamiseks piisavalt valmis, kuid saate produtsent oli neilt küsinud, kas räpparitel on ehk saates esitamiseks mõni lugu, mida pole veel välja antud. Nii saatsid nad produtsendile "Soolase Värska" demoversiooni ning peagi otsustasid saatetegijad, et lugu tuleb galal esitamisele. Kui Villemdrillem ja Gameoy Tetris mõistsid, et nad oma lugu siiski valmis ei saa, oli juba liiga hilja ja galal kõlava loo valikut enam muuta ei saanud.

Sel nädalal anti singel aga ka ametlikult välja ning loole valmis ka muusikavideo: