Telesaadete toimetaja Anne-Mari Müller: kõige raskem žanr on reality show

Anne-Mari Müller on aastate jooksul teinud toimetajana kaasa mitmete telesaadete loomisel. Näiteks leiab nimekirjas "Telelegendide lahingu", "Võsareporteri" ja "Prooviabielu". Kõige keerulisem on Mülleri sõnul teha telesse reality show'd.

"Minu kogemus on näidanud, et mida kergem, meelelahutuslikum, lobedam ja kuidagi lihtsam see saade on vaatajale, seda keerulisem on seda teha tegijal," selgitas Müller "Vikerhommikus".

"Reality puhul sellist higi läheb toimetajal kõige rohkem," lisas ta.

Mülleri sõnul oli teatud reality nooti tunda ka ETV saates "Maailma kõige targem rahvas", mis pälvis hiljuti selge sõnumi auhinna. Saate tegemine oli aga keeruline protsess. "Me režissöör Tarvo Mölderiga hoidsime peast kinni, meil olid tohutud Zoomi koosolekud, me olime laua all, tagusime pead vastu lauda – see ei saa ju olla nii keeruline?! See väljakutse tehagi tõeliselt keeruline asi arusaadavaks, see oli ikka tegemine," kirjeldas Müller, kelle sõnul toimetaja töö hõlmab endas väga palju erinevaid ülesandeid.

Näiteks võib toimetaja saate täitsa ise välja mõelda, kaasa lüüa saate stsenaariumi kirjutamises või hoopis otsustada, keda saatesse kutsuda. Ülesannete hulk ja maht sõltub sellest, missuguse saatega on tegemist. Au ja kuulsuse saab tihtipeale endale aga hoopis saatejuht, kes erinevalt toimetajast kaamera ees tegutseb.

"Toimetaja ei tohigi kuskilt kõrvalt välja paista. Saatejuht on selle saate teinud, niimoodi peaks see vaatajale paistma. Ma ei tunne ennast kuidagi puudutatult, kui see tähesära mööda läheb," ütles Müller ja lisas, et tema jaoks on olulisem see, et saatel oleks vaatajaid.

Senise karjääri jooksul on Mülleri enda tehtud saadetest tema kõige lemmikum "Võsareporter". "See elab oma elu edasi ka aastaid pärast seda, kui ta on eetrist maha läinud. Mis seal salata, eks ta inimese ja teletöötajana on mind õpetanud ja kasvatanud kõige rohkem," tõdes Müller.

Meeldejäävaid seiku on aga tekkinud teistegi saadete salvestuselt. Näiteks meenus Müllerile, kuidas saate "Appi tuleb selgeltnägija" raames sõideti võttemeeskonna ja selgeltnägijatega Koerusse külla vanaprouale, kes ühe murega sensitiivide abi vajas. Kohale jõudnud, ütles aga proua neile, et usub selgeltnägijaid vaid sel juhul, kui nad ühele tema küsimusele õigesti vastavad.

"Minu mehe sünnikuupäev ei ole see sama, mis tema passis kirjas. Öelge õige sünnikuupäev. Mees on surnud ja seda õiget kuupäeva tean ainult mina, seda ei ole kuskil kirjas," meenutas Müller proua öeldut.

Ilona Kaldre vastaski küsimusele õigesti, mille peale ütles proua vaimustuseta, et nüüd võib ta sensitiivi uskuda küll.

Müller rääkis ka, et tahab edaspidigi saateid teha, ent näiteks filmimaailma ta ei kipu. Küll aga näeb ta vaeva selle nimel, et iga saade oleks natuke parem kui eelmine.