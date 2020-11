Reket: Pitsa projekt on mind kasvatanud ja mulle iseloomu juurde andnud

"Mul ei ole väga palju sellist kogemust, ma pole üheski bändis kunagi olnud. Ma kirjutan siis, kui mulle sobib täpselt nendel teemadel ja ma ei võistle ka justkui eetriaja eest kellegagi. See on väga pull kogemus. See on ka logistiliselt väga väljakutsuv olnud, kuidas saada kolm inimest samasse mõtteruumi samal ajal füüsiliselt, vaimselt jne. See on päris palju kasvatanud ja iseloomu mulle juurde andnud," rääkis Tom-Olaf Urb ehk Reket neljapäeval Vikerraadio pärastlõunaprogrammis Toomas Luhatsile.

"See on huvitav, et Tomil on kolmekesi teha keerulisem ja mul on kolmekesi teha palju lihtsam kui viiekesi. See on põnev mõlemale," lisas räpipundi 5miinust liige Kohver.

Üheskoos on muusikud salvestanud juba albumi jagu materjali ja nüüd saavad nad naasta oma tavapäraste muusikakollektiivide juurde – Urb paneb taas rohkem rõhku Reketile ja Kohver 5miinusele.

"Võtsime suve ja sügise vabaks rohkem, et mõelda natuke raamist välja ja Pitsat teha ja nüüd, kui album on purgis, siis tasapisi naasen oma radadele," ütles Urb.

Praeguseks on Pitsa avaldanud kolm lugu: "Avokaado", "Tahmanägu" ja "Eos". Iga loo juurde on muusikud avaldanud ka muusikavideo.

"Ma ei kujutaks ette, kui sa ei ole üldse skeenes tuntud inimene ja tahad hea lauluga silma paista, siis see vist on borderline võimatu kellegi huvikünnist ületada ilma, et sa visuaalselt ei paku neile midagi. Laule on nii palju ja lõviosa neist me ei kuule mitte kunagi," sõnas Urb.

"Isegi meie peame ju uue projekti ja uue nimega saavutama kõlapinna ja video kindlasti aitab sellega," jätkas ta.

Kohver lisas, et video annab ka materjali, mida postitada. Voogedastusplatvormidesse ei taha inimesed tihti loo kuulamiseks sisse logida, ent näiteks Youtube'st muusikavideo vaatamine on kergem ülesanne.