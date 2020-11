Laulja ja laulukirjutaja Anett avaldas digitaalselt esimese täispika albumi "Morning After", millel teevad kaasa Rita Ray ja Yasmyn. R2 Live raames tutvustas laulja reedel, mida uuelt plaadilt oodata on.

"Morning After" on mikstuur Aneti isiklikest sõnumitest, mahedast vokaalist ja modernse R&B helimaailmast. Albumit kirjutades mängis olulist rolli naiste osakaal protsessis – oli teadlik otsus kaasata senisest rohkem naissoost kaaskirjutajaid ja muusikaprodutsente. Nii on Aneti kirjutatud muusikale produtsendina toeks olnud suures osas just New Yorgis tegutsev eestlanna Ms Madli, lisaks aga ka Lewis Dransfield (UK) ning Jonas Kaarnamets ja Alexander Sannik.

"Minu jaoks sai albumi alguspunktiks New Yorgis alustatud koostöö helilooja ja produtsendi Ms Madliga, kellega meil nii isiksuste kui ka muusikutena hea klapp oli. Madli näitas mulle seda inspireerivat linna läbi muusika ja tunnen, et nii suur ja oluline osa sellest vaibist jõudis ka albumile, nelja loo näol. Osaliselt valmis album ka minu kodukohas Võsul. Selle pisikese ja armsaks saanud koha energia on midagi, mis mõjus rahustavalt ja värskendavalt kogu loomise perioodi jooksul," avas Anett albumi tausta.

Anett Autor/allikas: Siim Lõvi/ERR

"Morning After" mõtestab ja peegeldab enese defineerimise protsessi ja on viinud Aneti loomingu stiililiselt sammu võrra järgmisesse suunda – modernse R&B poole.

"Mul, nagu ilmselt paljudel teistelgi, on tihti raske ennast ja enda kujunemisteekonda defineerida. Kuid selle albumi valmimisega tunnen, et olen suutnud seda praeguses hetkes teha paremini kui kunagi varem. Minu jaoks on oluline, et saan välja öelda enda jaoks olulised – olgugi kui isiklikud või emotsionaalsed – sõnumid, ja jagada nendest sündinud lugusid kõige turvalisemas kohas, milleks on muusika. Kogu protsessi tulemuseks on albumitäis R&B ja soul'i mõjutustega muusikat, milles on haavatavust ja julgust, kõhklusi ja enesekindlust, kurbust ja rõõmu, minevikku ja tulevikku, ning, mis kõige olulisem – värskust ja enese leidmist," kirjeldas Anett oma muusika olemust ja sõnumeid.

Albumi "Morning After" esitlus toimub Aneti karjääri seni suurima kontserdina 29. detsembril Alexela Kontserdimajas, kus teevad kaasa ka erikülalised.