"Ringvaates" kõlasid parimad hea tuju laulud

Teisipäeval kuulutasid "Ringvaate" saatejuhid, et nad otsivad Eesti parimaid hea tuju laule. Sotsiaalmeedias võttis üleskutsest vedu üle 1000 inimese ja üheskoos selgitatigi väja Eesti parimad hea tuju laulud.

Grete Lõbu, kes ka ise häälte lugemise komisjonis oli, tõdes, et laulude vahel käis kõva rebimine.

Esikümnesse jõudsid järgmised lood:

1. "Hea tuju laul" Anne Veski

2. "Rendime saarele sauna" Kollane Allveelaev G

3. "Leopoldi laul" telesaatest "Kõige suurem sõber"

4. "Buratino" Kala

5. "Tsirkus" FIX

6. "Neiu mustas kleidis" 2 Quick Start, Hedvig Hanson

7. "See rõõm on elust endast" Jaak Joala

8. "Everybody" Tanel Padar, Dave Benton

9. "Matkalaul" Apelsin

10. "Pärlipüüdja" Karavan