Eurovisioon ootab iga riigi esindajalt oma loo live-esituse videot

Selleks, et Eurovisioon 2021. aastal igal juhul toimuda saaks, peab iga riigi esindaja oma loost live-esituse salvestuse tegema, teatas eurovision.tv .

Septembris teatasid Eurovisiooni korraldajad, et Eurovisioon toimub maikuus igal juhul – küsimus on vaid selles, mis moel. Korraldajad pakkusid välja neli võimalikku stsenaariumit, millest viimased kaks näevad ette, et riigid võtavad lauluvõistlusest osa video kaudu.

Live-esituse video salvestab iga artist enda kodumaal ning salvestuse heli ega pilti ei tohi töödelda. Kasutada ei tohi ka kohaliku lauluvõistluse salvestust ehk näiteks Eesti Laulu finaali või poolfinaali esitus Euovisiooni korraldajate seatud tingimustele ei vasta.

Lauluvõistluse korraldajad on ka salvestamise ajaks paika pannud mõned reeglid, mida artistid võrdsete tingimuste saavutamiseks järgima peavad. Näiteks ei tohi salvestamise ajal stuudios publikut olla. Keelatud on ka näiteks droonikaadrite, rohelise ekraani ja virtuaalreaalsuse kasutamine.

Live-esituse salvestuse peab iga riigi esindaja esitama märtsi lõpuks. Enne Eurovisiooni toimumist on videode avaldamine aga keelatud.