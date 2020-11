"Noore meistri" osalised asuvad Ivo Linna vana arvuti faile lahti muukima

Üllatuskülalisena teeb saates kaasa näiteks Ivo Linna, kellele mõjus saatesse kutsumine üllatusena. "See oli üllatus küll. Milleks sellist tuhajuhanit on sellisesse saatesse vaja?" rääkis Linna ETV saates "Head saated iga päev".

Saatesse ajendas teda aga minema üks isiklik probleem. "Minu vanas arvutis on üks fail – minu jaoks väga tähtis asi, katkend ühest muusikafilmist. Mina seda arvutit lahti muukida ei oska, sest olen üsna arvutivõõras inimene," selgitas Linna.

Noortesse on tal aga palju usku. "Mina usun alati noortesse. Olgugi et öeldakse, et noorus on kogu aeg hukka läinud, aga ta on tuhandeid aastaid hukas olnud," ütles Linna.

"Noore meistri" saatejuhi Sander Rebase sõnul võib saadet võrrelda teadussaatega "Rakett 69". "Erinevus on selles, et kui "Rakett 69-s" tegeletakse teaduslike katsetustega, siis meie saates paneme proovile võistlejate erialased oskused," ütles Rebane.

Saadetes võetakse fookusesse erinevad erialad ning iga eriala esindajad valiti saatesse eelvoorude tulemuste põhjal.

"Saate kõige suurem võlu on see, et on võimalik tutvuda nende erialadega, mis tihtipeale jäävad kuskile taustale. Teiseks ka see, et sa saad elus igapäevastesse tegevustesse selliseid väikeseid nipikesi, näiteks kuidas kasutada saagi," sõnas Rebane.

"Ma siiralt loodan, et inimesed, kes seda saadet vaatavad, mõtlevad õppimisele ja näevad siin võib olla selliseid erialasid, mida nad tahaksid ise õppida," ütles Rebane.

"Noor meister" on ETV eetris laupäeviti kell 19.30.